رئيس لجنة الحكام يجتمع برئيس أبها والجهاز الفني والإداري

ابها التقى رئيس مجلس إدارة النادي أحمد الحديثي وعضو مجلس الإدارة عبدالله شويل والرئيس التتفيذي عبدالله رديف والجهاز الفني بقيادة عبدالرزاق الشابي ومساعدية ،ومدير الكرة خالد شعلان وعدداً من اللاعبين ، برئيس لجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم السيد فرناندو تريساكو ومشرف عمليات التحكيم أحمد البحراني وإداري اللجنة عصام القحطاني . وقد اطلع الحضور على آلية اختيار الحكام الأجانب وتكليفهم لقيادة مباريات الدوري ، والصعوبات التي تواجههم في اختيار الحكام بسبب تكليفهم بمباريات خارجية في بلدانهم ، وذكر فرناندو أن هناك عمل متواصل مع الحكام السعوديين لتدريبهم وتطويرهم أسبوعياً .

وقد اطلع رئيس اللجنة لملاحظات ادارة النادي حول بعض الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق ، كما تم تقديم بعض اللقطات التثقيفية حول VAR .

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