“علاوي”: إيران تجاوزت الخطوط الحمراء بتدخلها في الشأن العراقي

صحيفة الخليج الالكترونية

شنّ رئيس “ائتلاف الوطنية” العراقي، إياد علاوي، هجوماً عنيفاً على إيران، وقال إنها تجاوزت الخطوط الحمر، وأثبتت تدخلها في الشأن العراقي، مؤكدًا أنها لا تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية والعراق.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لإياد علاوي على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، قال فيه: “مرة أخرى تتجاوز إيران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي إرادة العراقيين، والتأكيد بأن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة، وأن محور (طهران – بغداد – دمشق بيروت – فلسطين) سيكون محورًا واحدًا لطرد الأمريكان وحلفائهم؛ بحسب ما جاء في خطاب علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الخارجية في مكتب خامنئي، بمناسبة أربعينية قاسم سليماني”.

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وأضاف “علاوي” في بيانه قائلاً: “في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر إيران بأنها لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية، ومنها العراق، وهذا أكبر بكثير من حجمها وأحلامها”.

وتابع قائلًا: “إن مبادئ الجيرة تستوجب احترام الدول المجاورة، وعدم التدخل في شؤونها؛ وهو ما نتمناه من إيران وغيرها من دول الجوار”.

وأشار إلى أن السياسة التي تتبعها إيران في تعاملها في العراق ودول المنطقة، ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والتعقيد للأوضاع فيها.