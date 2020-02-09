دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الكويت: هبوط اضطراري لطائرة أردنية بسبب خلل فني

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي عن هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية الأردنية؛ وذلك بسبب خلل فني في الطائرة.

وأضافت الإدارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن برج المراقبة تلقى بلاغًا الساعة 12.7 ظهر اليوم عن وجود خلل فني في طائرة طالبة الهبوط بمطار الكويت الدولي.

وأوضح البيان أنَّ الطيران المدني اتخذ الإجراءات اللازمة، حيث هبطت الطائرة بسلام في أرض المطار.

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فيديو مقدم من Ajel Electronic Newspaper

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