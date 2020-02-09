أميركا تحذر إسرائيل من ضم أراض فلسطينية بدون التنسيق معها

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty هدد نتانياهو بضم المستوطنات وغور الأردن بإسرائيل قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الأحد، إن اتخاذ اسرائيل لخطوات أحادية لضم أراض بالضفة الغربية المحتلة سيخاطر بخسارتها دعم الولايات المتحدة لتلك الخطط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد قال مساء السبت في تجمع انتخابي في مستوطنة شرق القدس المحتلة، إن تل أبيب بدأت في رسم خرائط لأراضي الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

شاهد: مع من يقف العرب؟ مع الفلسطنيين أم خطة ترامب؟

فيديو مقدم من France24

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي محاكمة علنية لوزراء ومسؤولين سابقين في الجزائر محاكمة علنية لوزراء ومسؤولين سابقين في الجزائر France 24

أردوغان يقول لماكرون: "عليك أن تتأكد مما إذا كنت ميت دماغيا"..لماذا؟ أعلن قصر الاليزيه ان الخارجية الفرنسية ستستدعي السفير التركي للحصول على تفسيرات لتصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان اعتبر فيها ان الرئيس ايمانويل ماكرون في حالة "موت دماغي". وقالت الرئاسة الفرنسية "هذا ليس تصريحا، إنها إهانات". France 24

هل يمكن محاكمة وزير الدفاع العراقي في السويد؟ وسائل اعلام سويدية تتحدث عن ثلاثة تحقيقات جارية بحق وزير الدفاع العراقي الذي يحمل الجنسية السويدية وفق هذه المصادر، وأحد هذه التحقيقات يبحث في مسؤولية الوزير المحتملة عن قتل وإصابة متظاهرين عراقيين. France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO تخطي الإعلان مع من يقف العرب؟ مع الفلسطنيين أم خطة ترامب؟ France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وكتب فريدمان على تويتر "رؤية الرئيس ترامب للسلام هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء نتانياهو وكبار المسؤولين في البلدين".

وأضاف "على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أميركية مشتركة. أي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأمريكي".

وقال نتانياهو في افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية الأحد "الاعتراف (الأميركي)هو أهم شيء ولا نريد أن نجازف بذلك"، فيما بدا أنه تراجع عن تصريح السبت.

وتعطي خطة السلام الأميركية التي أعلنت في أواخر يناير الماضي، إسرائيل كثيرا مما كانت تسعي إليه منذ فترة طويلة بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات والسيادة الإسرائيلية على غور الأردن.

ورفض الفلسطينيون الخطة، التي يقولون إنها مجحفة بحقهم.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي التي احتلت خلال الحرب انتهاكا للقانون الدولي.

وستخضع دولة فلسطينية منزوعة السلاح لسيطرة إسرائيلية على أمنها وستحصل على مساحات من الصحراء مقابل الأراضي الزراعية التي يستوطنها الإسرائيليون.