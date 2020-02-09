خبير روسي: الغارات الإسرائيلية على سوريا تشكل تهديدا للطيران المدني

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قال مدير شركة "أفيا بورت" الروسية، أوليج بانتيلييف، إن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي جرى التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية السورية تشكل "تهديدا حقيقيا" للطيران المدني.

وأضاف بانتيلييف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية- "إن هذه الهجمات الإسرائيلية تخلق تهديدات حقيقية للطيران المدني".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أشارت في وقت سابق، إلى أن طائرة ركاب من طراز "إير باص - 320" تقل 172 راكبا كادت تتعرض لنيران أنظمة الدفاع الجوي السورية أثناء تصديها للغارات الإسرائيلية بالقرب من دمشق، مشيرة إلى أنه جرى توجيه الطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في الساحل السوري.

وأضافت الوزارة الروسية، أن إسرائيل تتخذ من الطائرات المدنية درعا خلال عملياتها العسكرية في سوريا لإعاقة عمل منظومة الدفاع الجوي السورية.