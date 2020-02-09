شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية : اعتقال 3 إرهابيين من داعش جنوب الموصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، اعتقال ثلاثة إرهابيين في منطقة حمام العليل جنوب الموصل.
وقالت المديرية - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الفوج الاول لواء المشاة ٧٥ القت القبض على ٣ إرهابيين في قرية العريج بمنطقة حمام العليل أيمن الموصل".
وأضافت المديرية، أن المعتقلين من العناصر التي قدمت دعما معلوماتيا وترويجا لأفكار داعش وتحريضا ضد القوات الأمنية قبل التحرير.
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