شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية : اعتقال 3 إرهابيين من داعش جنوب الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، اعتقال ثلاثة إرهابيين في منطقة حمام العليل جنوب الموصل.

وقالت المديرية - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الفوج الاول لواء المشاة ٧٥ القت القبض على ٣ إرهابيين في قرية العريج بمنطقة حمام العليل أيمن الموصل".

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وأضافت المديرية، أن المعتقلين من العناصر التي قدمت دعما معلوماتيا وترويجا لأفكار داعش وتحريضا ضد القوات الأمنية قبل التحرير.