السفير السعودي يحقق حلما طال 15 عاما لعجوز جزائرية

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ولكن على مدى الأعوام الطويلة لم يحالفها الحظ في أن تكون ضمن المسافرين، ومؤخرا ظهرت على قناة محلية، تذرف الدموع وترجو من أن الله يحقق لها أمنيتها في زيارة "البيت العتيق".
ولكن السفير السعودي في الجزائر عبد العزيز العميريني تفاعل مع النداء الذي أطلقته تلك العجوز الجزائرية من خلال تلفزيون "النهار"، وقرر أن يمنحها تأشيرة الحج، وذلك أن أثارت دموعها تعاطف الكثير من الجزائريين.
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ونشرت السفارة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع توتير تغريدة جاء فيها: "تفاعل سعادة السفير العميريني مع النداء الذي أطلقته سيدة، عبر قناة النهار، لم توفق في قرعة الحج لمدة 15 عاماً، وذلك بمنحها تأشيرة حج لهذا العام (1441 ه)، راجياً من الله العلي القدير ان يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام".
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مقدم من سكاي نيوز
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الجزائر تؤكد عدم تسجيل أي إصابات بـ"كورونا"
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.