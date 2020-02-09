السفير السعودي يحقق حلما طال 15 عاما لعجوز جزائرية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab دموع العجوز أثارت تعاطف الكثير من الجزائريين

ولكن على مدى الأعوام الطويلة لم يحالفها الحظ في أن تكون ضمن المسافرين، ومؤخرا ظهرت على قناة محلية، تذرف الدموع وترجو من أن الله يحقق لها أمنيتها في زيارة "البيت العتيق".

ولكن السفير السعودي في الجزائر عبد العزيز العميريني تفاعل مع النداء الذي أطلقته تلك العجوز الجزائرية من خلال تلفزيون "النهار"، وقرر أن يمنحها تأشيرة الحج، وذلك أن أثارت دموعها تعاطف الكثير من الجزائريين.

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ونشرت السفارة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع توتير تغريدة جاء فيها: "تفاعل سعادة السفير العميريني مع النداء الذي أطلقته سيدة، عبر قناة النهار، لم توفق في قرعة الحج لمدة 15 عاماً، وذلك بمنحها تأشيرة حج لهذا العام (1441 ه‍)، راجياً من الله العلي القدير ان يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام".

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مقدم من سكاي نيوز