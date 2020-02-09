البرهان: الفلسطينيون سيستفيدون من لقائي بنتنياهو

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قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، السبت، إن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، «يتوافق مع مصلحة السودان ومع مصلحة الفلسطينيين أيضا».

وأضاف البرهان في حديث صحفي، أنه تبادل أطراف الحديث مع نتنياهو، وتناول العشاء معه بدعوة من رئيس أوغندا يويري موسيفيني، وقال إن «الطعام كان عبارة عن مائدة (بوفيه) مفتوحة وقد أحضر كل واحد طبقه وجلسنا معا أثناء تناول الطعام».

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد شعر برهبة عند مصافحة نتنياهو، أجاب: «لا كنت عاديا جدا. صافحته، ثم بدأنا الحديث».

وعند سؤاله عما إذا كان قد تلا «صلاة الاستخارة» قبل لقاء نتنياهو، قال البرهان: «نعم، كنت أدعو الله في كل صلاة قائلا (اللهم إن كان لنا في هذا الأمر خير يسره لنا، وإن لم يكن فيه خير أصرفه عنا)، وأضاف:»كل همنا مصلحة السودان، وحتى أصحاب القضية سيستفيدون«.