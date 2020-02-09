دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تفاصيل جديدة حول ساعة Galaxy القادمة من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من ساعات Galaxy الذكية لاحقاً هذا العام، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة لمواصفات هذا الإصدار.

أكدت بعض التسريبات خلال الشهر الماضي على تطوير سامسونج لإصدار جديد من الساعات الذكية، إلا التسريبات لم تقدم أي معلومات عن هذا الإصدار، لذا تشير التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم ساعتها القادمة في النصف الثاني من 2020 خلال مؤتمر Note 20.

وتشير التسريبات الجديدة إلى أن سامسونج تقدم ساعة Galaxy الذكية القادمة بسعة تخزين تصل إلى 8 جيجا بايت، كما تأتي بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في تصميم ساعة Active 2 الذكية.

أيضاً من المقرر أن تنطلق ساعة Galaxy الجديدة بثلاثة إختيارات في الألوان تتضمن الأسود، الذهبي إلى جانب اللون الفضي، لذا سيكون الذهبي والفضي من الفولاذ المقاوم للصدأ.

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وتؤكد التسريبات الجديدة على أن ساعة Galaxy القادمة مازالت في مرحلة التطوير في الوقت الراهن، لذا لا يمكن التأكيد على عنوان هذا الإصدار، حيث تشير بعض التوقعات إلى أنها ستنطلق بعنوان Galaxy Watch 2، بينما تشير التوقعات الأخرى إلى أن هذا الإصدار هو ساعة Galaxy Watch Active 3.

من جانب أخر أشار تقرير SamMobile إلى أن ساعة سامسونج القادمة تنطلق باثنان من الأحجام، على أن يأتي كل حجم بنموذج يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi وأخر يدعم الإتصال بالشبكات الخلوية، كما يضم الإصدار الأصغر حجماً بطارية بقدرة 330 mAh.

المصدر

هذا الموضوع تفاصيل جديدة حول ساعة Galaxy القادمة من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.