دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تدفع بتحديث جديد لموقع iCloud لدعم المستخدمين على منصة الأندوريد وiOS ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة ابل تحديث جديد لموقع iCloud.com لدعم مستخدمي الموقع على الهواتف الذكية في منصة الأندوريد وiOS بتجربة أفضل في الوصول إلى خدمات ابل مثل تطبيق الصور، Notes، أو خدمات التنبيهات، إلى جانب ميزة الوصول السلس إلى خدمة Find My iPhone.

يمكن لمستخدمي موقع iCloud.com على الهواتف الذكية تجربة النحديث الجديد للموقع الذي رصد مؤخراً عبر AppleInsider، حيث يقدم تجربة أفضل مع واجهة تدعم الشاشات الصغيرة.

توفر موقع iCloud.com على المتصفح للكثير من المستخدمين خلال الفترة الماضية، إلا أن الإصدار السابق من المتصفح دعم الشاشات الكبيرة فقط بشكل رئيسي، لذا لم يأتي بنفس التجربة في التصفح على هواتف الأيفون مع الشاشات الصغيرة.

بينما تأتي الواجهة الجديدة لموقع iCloud.com الآن لدعم الشاشات الصغيرة لهواتف الأيفون، لذا سيجد مستخدمي منصة iOS تجربة أفضل للوصول إلى خدمات ابل وتصفح الموقع.

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أيضاً إذا كنت من مستخدمي خدمات ابل على منصة الأندوريد، يمكنك أيضاً الوصول إلى موقع iCloud.com عبر هاتفك مع تجربة أفضل في عرض الخدمات بما يتوافق مع الشاشات الصغيرة، كما يمكنك الوصول إلى خدمة Find My iPhone عبر هاتف أو جهاز الأندوريد للبحث وتحديد موقع هاتف الأيفون.

يذكر أن صفحة iCloud.com الرسمية بالواجهة الجديدة متاحة بالفعل للمستخدمين، إلا أنها تقتصر الآن على عدد 4 من الخدمات السابق ذكرها، لذا لن يتوفر للمستخدمين الآن خدمات جهات الإتصال، التقويم أو مجموعة تطبيقات iWork.

المصدر

هذا الموضوع ابل تدفع بتحديث جديد لموقع iCloud لدعم المستخدمين على منصة الأندوريد وiOS ظهر على التقنية بلا حدود.