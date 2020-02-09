مقتل 6 مسلحين من "داعش" بعملية أمنية شمالي العراق

العراق(ديالى)/حسين الأمير، سرهاد شاكر/الخليج 365-



قال مصدر أمني عراقي اليوم، السبت، إن 6 مسلحين من تنظيم "داعش" قتلوا بعملية امنية نفذتها قوة مشتركة في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.



وقال الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري لوكالة الخليج 365، إن "عناصر من تنظيم داعش خططوا لمهاجمة حواجز أمنية ضمن الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وديالى ضمن سلسلة جبال حمرين، وتم رصد تحركهم من قبل قوات مشتركة".



وأوضح الجبوري أن "القوات المشتركة شنت هجوما على المسلحين وتمكنت من قتل 6 منهم، بينما فر الاخرون الى جهة مجهولة".



وعلى صعيد متصل، اعلنت وزارة الداخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، عن اعتقال خمسة عناصر من تنظيم داعش في محافظة نينوى شمالي البلاد.



وقالت الوزارة تم القاء "القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية اثنان منهما كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

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واضافت انه "تم القبض عليهم في سيطرة النصر بمدخل المدينة".



والسبت قتل جندي واصيب آخر بينما قتل اثنان من عناصر داعش في اشتباكات مسلحة شمالي محافظة صلاح الدين وفقا لوزارة الدفاع العراقية.



وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.



لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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