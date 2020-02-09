الجيش التركي يرسل جرافات مصفحة إلى نقاط المراقبة في إدلب

هطاي/ الخليج 365
أرسل الجيش التركي، الأحد، جرافات وآليات بناء مصفحة إلى نقاط المراقبة في منطقة إدلب السورية.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن قافلة عسكرية تتألف من 30 شاحنة محملة بالجرافات والآليات، عبرت الحدود إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب، وسط إجراءات أمنية واسعة.
جدير بالذكر أن للجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأخرها في يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018
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