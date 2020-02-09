نائب إيطالي: أنقرة وروما يمكنهما إعداد خطة بديلة لـ"صفقة القرن"

كوالالمبور/ الخليج 365 النائب ميشال بيراس في مجلس النواب الإيطالي:

- أرفض خطة السلام الأمريكية المزعومة واعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل

- القدس عاصمة فلسطين، ولكنها في نفس الوقت العاصمة المعنوية للعالم، وعاصمة السلام والحوار

- يجب انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وإتاحة المجال لعودة الشعب الفلسطيني لبلاده، واعتراف المجتمع الدولي بفلسطين كدولة



قال ميشال بيراس عضو مجلس النواب الإيطالي، الأحد، إنه يمكن لتركيا وإيطاليا إعداد خطة سلام بديلة لصفقة السلام المزعومة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بيراس، في مؤتمر برلمانيون لأجل القدس، الذي تستضيفه العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأشار النائب الإيطالي إلى موجات حرب جديدة في حوض البحر المتوسط، والشرق الأوسط.

وقال إنّ القوى الغربية والشرقية تحاول تعزيز أقدامها في الشرق الأوسط منذ فترة، الأمر الذي يأتي بالمظالم وضغوطات جديدة للعالم.

وأعرب بيراس عن رفضه لخطة السلام الأمريكية المزعومة، واعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف "لا شك أن القدس عاصمة فلسطين، ولكنها في نفس الوقت العاصمة المعنوية للعالم، وعاصمة السلام والحوار".

وفي تصريح للأناضول، قال بيراس إنه جاء إلى كوالالمبور للتأكيد على رفض خطة السلام المزعومة التي كشف عنها ترامب.

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وشدد على ضرورة إرساء سلام حقيقي في فلسطين، أي انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وإتاحة المجال لعودة الشعب الفلسطيني لبلاده، واعتراف المجتمع الدولي بفلسطين كدولة.

ولفت بيراس أن "السلام في حوض المتوسط، يعني السلام في أوروبا، لذا فإن فلسطين من القضايا الرئيسية لأوروبا وإيطاليا".

وعن الحلول التي يمكن لتركيا وإيطاليا العمل عليها حيال القضية الفلسطينية، قال بيراس إن على البلدين أن يجلسا على طاولة واحدة ويعملا من أجل إرساء سلام حقيقي.

وتابع "يمكن لتركيا وإيطاليا أن يعدا خطة سلام بديلة من أجل فلسطين بديلا لخطة ترامب المزعومة للسلام".

ومضى بيراس "لهذا، يجب أن نضمن تمتع الفلسطينيين بحريتهم الحقيقية، وهنا لا نتحدث عن الاستقلال الثقافي فحسب؛ بل الاستقلال الاقتصادي أيضا".

وأكد بيراس أنه سيواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب "صفقة القرن" المزعومة، في خطة تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

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