إياد علاوي يدين تدخل إيران في تشكيل الحكومة العراقية

بغداد / إبرهيم صالح / الخليج 365

أدان رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الأحد، تجاوز إيران "الخطوط الحمراء" مجددا في العراق؛ عبر تدخلها في تشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة محمد توفيق علاوي.

وقال علاوي في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، "مرة أخرى تتجاوز إيران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي إرادة العراقيين".

وأضاف أن هذا التدخل جاء على لسان "علي أكبر ولايتي"، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، من خلال تأكيده بأن "رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي سينال الثقة، وأن محور ( طهران - بغداد - دمشق بيروت - فلسطين ) سيكون محورا واحدا لطرد الأمريكان وحلفائهم".

وتابع علاوي بالقول، "إننا في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر في الشأن العراقي، نحذر إيران بأنها لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية، ومنها العراق وهذا أكبر بكثير من حجمها وأحلامها".

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وأردف، أن "مبادئ الجيرة يستوجب احترام الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونها، وهو ما نتمناه من إيران وغيرها من الدول".

وجاءت تصريحات ولايتي خلال فعالية أقيمت في قم، بمناسبة مرور 40 يوما على مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكررت إيران على مدى الأسابيع الماضية على أنها ستعمل على إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

وصوتت القوى الشيعية العراقية المتحالفة مع إيران على قرار في البرلمان الشهر الماضي، يدعو فيها الحكومة للعمل على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، وهو ما رفضته واشنطن.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.