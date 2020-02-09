مدير جامعة بيشة ينوه بمخرجات لقاء قيادات التعليم الجامعي الرابع

سعيد طارش نوه معالي مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي بموضوعات لقاء قيادات التعليم الجامعي الرابع ومخرجاته التي ستسهم في تعزيز دور المؤسسات العلمية والأكاديمية في بناء الإنسان والمكان. مشيراً إلى أن اللقاء يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في رفع مستوى أداء الجامعات وتطويره وتجويد مخرجاته بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وأوضح الدكتور نقادي بأن اللقاء الذي استضافته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وحضور قيادات التعليم العالي بالمملكة، ناقش محاور استراتيجية مهمة تتعلق باستعراض خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة الهياكل التنظيمية وكفاءة التكلفة التشغيلية للجامعات، وتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية لمواءمة سوق العمل، ومناقشة كفاءة الأنظمة التقنية والأمن السيبراني للجامعات. مبيناً بأن جامعة بيشة ستعمل على تنفيذ توصيات اللقاء وتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية بما يحقق توجيهات معالي وزير التعليم ويدعم البرامج التطويرية الاستراتيجية.

وأشاد معاليه بورش العمل المصاحبة للقاء والتي جرى خلالها مناقشة تطوير كليات المجتمع وتحويلها لكليات تطبيقية ذات برامج مهنية، والتقويم الدراسي للجامعات من حيث عدد الأيام والفصول الدراسية، والاختبارات المعيارية والرخص المهنية، وتطوير مبادرات الجامعات في برنامج تنمية القدرات البشرية.

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