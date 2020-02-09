إنطلاق مبادرة عسير كذا أجمل برعاية محافظ خميس مشيط.

الخليج - سلمى القحطاني

إنطلقت صباح اليوم الأحد الموافق ١٥ / ٦ / ١٤٤١ مبادرة عسير كذا أجمل بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود حفظة الله وبرعاية ومشاركة سعادة محافظ محافظة خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط وعدد من مديري الإدارات الحكومية وبحضور طلاب وطالبات مدارس المحافظة بالإضافة إلى مشاركة الكلية التقنية وعدد من إعلامي و إعلاميات المنطقة وجمع من الأهالي

بدأت المبادرة بجلسة إجتماع عقدها محافظ خميس مشيط رحب فيها بالحضور ثم أكد أهمية التوعية المستمرة في إزالة التشوهات البصرية والمحافظة على الممتلكات العامة وغرس تلك المفاهيم العظيمة في نفوس أبناءنا من خلال إتاحة الفرص لهم بالمشاركة الدائمة في إزالة التشوهات البصرية

كما شكر سعادتة كافة الحضور على حرصهم في المشاركة في مثل تلك المبادرات الوطنية

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بعد ذلك إتجه الجميع إلى ساحة العمل للبدأ في عملية إزالة التشوهات والتي شارك فيها جميع الحضور من مسؤلين وطلاب وأهالي

والجدير بالذكر أن مبادرة عسير كذا أجمل ستستمر حتى يوم غدآ الإثنين بمشيئة الله.