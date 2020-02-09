تكريم الفائزين في مسابقة أندية الأحياء بتعليم عسير

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ابها
احتفلت أندية الأحياء بتعليم عسير بتكريم الفائزين في مجالات المسابقة الأربعة : حفظ القرآن الكريم ، والإلقاء المرتجل ، والخط العربي ، وكرة الطاولة ،وذلك برعاية المدير العام للتعليم الرئيس التنفيذي للأندية سعد الجوني.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للأندية خالد الشهري ، أن ثلاثة الاف طالب شاركوا في المسابقة خلال مرحلتها الأولى ، ترشح منهم مئتا طالب للمرحلة الثانية ، فيما رشحت لجان التحكيم الأربع ، ثمانية و ثلاثين طالبا تنافسوا في التصفيات النهائية على المركزين الأول والثاني على مستوى المنطقة ، مشيرا إلى أن اللجنة حددت الفائزين بالمركزين الأول و الثاني وتم تكريمهما بـ “أوسكارات” ومبالغ مالية من قبل راعي الحفل.
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