إصابة 5 أشخاص بحريق منزل في الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

اندلع حريق في منزل بحي الشفا بمنطقة الرياض، اليوم الأحد؛ حيث نتج عنه عدة إصابات.

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه تم إخماد الحريق؛ فيما نتج عنة إصابة 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.