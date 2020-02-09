إيقاف منح الأراضي في الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

صدرت توجيهات عليا، اليوم الأحد، بإيقاف منح الأراضي في العاصمة الرياض، فضلًا عن نقل المنح التي لم يتم تطبيقها إلى خارج مدينة الرياض في المحافظات الأخرى حسب رغبة أصحابها.

وكشفت تقارير، أن التوجيهات تنص على إيقاف تراخيص البناء في مخططات المنح الواقعة شرق مدينة الرياض ودراسة التوجهات لها وتحديد آلية تعويض ملاك الأراضي والممنوحين فيها.

يأتي ذلك استنادًا إلى مرئيات الهيئة الملكية لمدينة الرياض، فيما تم تزويد وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة الملكية لمدينة الرياض بصور من التوجيهات للاعتماد والتنفيذ.