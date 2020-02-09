“مسام” ينزع 1865 لغماً في اليمن خلال أسبوع

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن البرنامج السعودي لنزع الألغام “مسام” عن نزع 1865 لغماً وذخيرة غير منفجرة ، زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير.
ولفت إلى انه تم تفكيك 360 لغماً مضاداً للدبابات ، و11 لغماً مضاداً للأفراد ، بالإضافة إلى اكتشاف 1493 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
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