“مسام” ينزع 1865 لغماً في اليمن خلال أسبوع

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن البرنامج السعودي لنزع الألغام “مسام” عن نزع 1865 لغماً وذخيرة غير منفجرة ، زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير.

ولفت إلى انه تم تفكيك 360 لغماً مضاداً للدبابات ، و11 لغماً مضاداً للأفراد ، بالإضافة إلى اكتشاف 1493 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.