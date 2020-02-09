بعد استخدام المنفذ خاصية البث المباشر.. بيان من فيس بوك بشأن هجوم تايلاند

دبي - بواسطة محمد فارس © شرطة تايلاند شرطة تايلاند

كتب - عبدالقادر رمضان:

أعرب موقع "فيس بوك"، عن تعازيه لعائلات ضحايا حادث إطلاق النار في تايلاند، والذي أودى بحياة أكثر من 20 شخصًا، وترك عشرات المصابين.

جاء بيان فيس بوك بعدما قام الجندي باستخدام خاصية البث المباشر على "فيس بوك"، كما نشر صورة شخصية له وهو يحمل بندقية. وقال في فيديو نشره في الـ7:20 مساء بالتوقيت المحلي: "أنا مرهق، لا أستطيع تحريك أصابعي".

وأكد الموقع في بيان، اليوم السبت "قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم والمجتمع المتضرر من هذه المآساة في تايلاند، ولا يوجد مكان على فيسبوك للأشخاص الذين يرتكبون هذا النوع من الفظائع".

وتابع "لا نسمح للناس بالثناء على هذا الهجوم أو دعمه. لقد أزلنا حسابات مطلق النار من خدماتنا، وسنعمل على مدار الساعة لإزالة أي محتوى ينتهك هذا الهجوم، فور علمنا به".

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وأعلنت وزارة الصحة في تايلاند، ارتفاع حصيلة إطلاق النار التي وقعت في شمال شرقي البلاد، إلى 20 قتيلًا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وكان متحدث باسم الشرطة في تايلاند قد أعلن، اليوم السبت، أن جنديا تايلانديا فتح نار، في ناخون راتشاسيما شمالي شرق بلاد، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن جنديا بالجيش أطلق النار، مساء السبت، على عسكريين ومدنيين، فقتل 20 شخصا على الأقل، وأصاب آخرين، ويحتجز حاليا رهائن في مركز تجاري محلي.

وتقول صحيفة "بانكوك بوست" إن "المذبحة بدأت عندما قام المهاجم بسرقة أسلحة وذخيرة، وقتل بالرصاص قائده واثنين آخرين في معسكر سوراثامثاك التابع للجيش، قبل أن يفر هاربا في سيارة هامفي عسكرية". وعلى طول الطريق المؤدية إلى مركز التسوق "تيرمينال 21" في منطقة موانغ، أطلق الجندي النار على مدنيين.