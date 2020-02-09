شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين حادث إطلاق نار فى مركز للتسوق بتايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الكويت، اليوم الأحد، حادث إطلاق النار، الذى وقع داخل أحد مراكز التسوق في العاصمة التايلاندية بانكوك، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، جاء ذلك برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث.. متمنيا للمصابين سرعة الشفاء.

وأكد أمير الكويت استنكار بلاده لهذا العمل الإجرامي المروع، والذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين. كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الملك التايلاندي. Advertisements

وكان برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند، قال إن الجندى الذى أطلق النار بشكل عشوائى فى مدينة بشمال شرق البلاد وانتهى الأمر بمواجهته فى مركز تجارى مزدحم قتل 26 شخصا وأصاب ما لا يقل عن 52 آخرين. وأضاف أن الدافع وراء ذلك كان شعور الجندى بضغينة من صفقة أرض شعر أنه تعرض لخداع فيها. وسافر برايوت لمدينة ناخون راتشاسيما لزيارة الجرحى.

وقتل الجيش الجندى بعد حصار خلال الليل فى مركز تيرمينال 21 التجارى بالمدينة.

وكان شهود عيان قالوا إنهم سمعوا زخات أعيرة نارية من بنادق آلية فى الساعات الأولى من صباح الأحد، بالتوقيت المحلى فى مركز تجارى بشمال شرق تايلاند حيث تقول الشرطة إن جنديا يتحصن بداخله واقتحمت قوات الأمن المركز التجارى لإخراج مئات الأفراد الذين حوصروا داخله، ولم تعقب الشرطة بعد على إطلاق النار.