شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تطلق طابعا بريديا تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق بريد عُمان طابعا تذكاريا جديدا يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، دعما من سلطنة عُمان للقضية الفلسطينية. وقالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، يأتى إطلاق طابع البريد "القدس عاصمة فلسطين"، "إجلالاً وتقديراً لأحد المدن الأكثر قدسية في العالم العربي والإسلامي"​​​، ويحمل الطابع صورة لقبة الصخرة التي تعد أحد أهم المعالم المعمارية الإسلامية في البلدة القديمة للقدس.

وذكرت صحيفة الشبيبة العمانية، أن هذه الخطوة جاءت بهدف التأكيد على دعم العالم العربي للقضية الفلسطينية ضمن التعاون المشترك مع اللجنة العربية الدائمة للبريد التي تم تأسيسها بواسطة جامعة الدول العربية في عام 1954م.

ويتوفر الطابع الآن ويحمل صورة لقبة الصخرة المشرفة التي تعد أحد أهم المعالم المعمارية الإسلامية في البلدة القديمة للقدس، كما يتزين الطابع بعلم دولة فلسطين وحمامتي السلام بلونهما الأبيض.

Advertisements

وتعليقاً على ذلك، قال عبد الملك البلوشي، الرئيس التنفيذي لبريد عُمان: "تُعد عُمان في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وجاء إطلاقنا لهذا الطابع الجديد لكي يصور جمال وروعة قبة الصخرة بتصميمها المعماري المبهر ولكي يكون بمثابة رسالة موحدة للعالم أجمع نؤكد من خلالها أن القدس عاصمة فلسطين".

وأضاف : "نأمل أن يحظى هذا الطابع بقبول جميع المهتمين بالإرث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس وأن يكون بمثابة رسالة سلام للعالم أجمع نعبر من خلاله عن تمنياتنا القلبية بمستقبل أفضل سمته الحرية للشعب الفلسطيني الشقيق".

جدير بالذكر، أن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤخرا، لتسوية الصراع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى تستثني مدينة القدس الشرقية المحتلة من أراضي الشعب الفلسطينى، وتقترح بدلا من ذلك إقامة عاصمة لفلسطين في إحدى القرى الفلسطينية القريبة من القدس.