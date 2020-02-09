أطعمة مفيدة لجهازك الهضمي.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ربما تدفعنا لذة الطعام أحيانا إلى نسيان دور الجهاز الهضمي المهم في حياتنا، فبواسطته نستفيد من الأطعمة ونطرح الفضلات، مما يعني أنه علينا مراعاة هذا الجهاز.



وهنا نقدم لك أطعمة بسيطة ولكن لها فوائد متعلقة بصحة الجهاز الهضمي.

يعد الجهاز الهضمي من الأجهزة الرئيسية في الجسم، فهو يربط العالم الخارجي بالداخلي، وذلك من خلال عمليات الهضم التي يقوم بها لهضم جميع المواد الغذائية التي نتناولها.

والأمعاء هي الجزء المسؤول عن امتصاص جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لكي يعمل، كما أن كثيرا من الأمراض المزمنة تعود إلى الأمعاء، فضلا عن أن الكثير من المشاكل الصحية يكون سببها على الأرجح وجود خلل وظيفي في الأمعاء.

ورغم تعدد الأدوية المستخدمة لعلاج مشاكل الأمعاء والجهاز الهضمي فإن خبراء الصحة يقولون إن التغذية الصحية من أهم السبل للحفاظ على صحة القولون والجهاز الهضمي.

موقع "غزوندهايت تيبس" استعرض خمسة أغذية يقول البعض إنها مفيدة لجهازنا الهضمي وتساعده على القيام بعمله بشكل متوازن:

الثوم:

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يعد الثوم من المواد الغذائية المفيدة لتقوية جهاز المناعة، وينصح بتناوله نيئا وطازجا.

الهليون:

أظهرت دراسات أن تناول الهليون بشكل منتظم يساعد على امتصاص المواد الغذائية ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون وأمراض الحساسية.

الموز:

يحتوي الموز على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على منع الإصابة بالإمساك، فضلا عن أنه يحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم وهو مفيد لعمل القلب وتنظيم توازن السوائل في الجسم.

التفاح:

أظهرت أبحاث أن تناول تفاحة في اليوم يحافظ على البكتيريا المعوية المفيدة لعملية الهضم، كما يعد التفاح مصدرا غنيا بالألياف التي تساعد إلى جانب المواد الغذائية على الحماية من أمراض القلب وتنظيم مستوى الدهون في الدم.

البطاطا الحلوة:

إذ تحتوي على فيتامينات ومعادن مثل فيتامين "ب6" والبوتاسيوم والحديد، وهي غنية بالألياف أيضا، والتي تساعد في التخلص من المواد المؤذية وطرحها مع البراز.