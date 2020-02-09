شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السباحة سلاح فعال لإنقاص الوزن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 قال المعهد الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا إن السباحة تُسهم في مكافحة زيادة الوزن؛ حيث إنها تساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية باعتبارها تدريبا شاملا للجسم.

Advertisements وأوضح المعهد الألماني أن ممارسة السباحة لمدة 30 دقيقة تساعد على حرق نحو 350 سعرا حراريا، كما يمكن حرق ما يصل إلى 850 سعرا حراريا عند ممارستها لمدة ساعة مع زيادة السرعة. ولتحقيق نتائج ملموسة ينبغي ممارسة السباحة بمعدل مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا.

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