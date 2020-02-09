"أوميغا 3" يقلل من التأثيرات السلبية لجفاف العين‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة أجراها علماء هنود مؤخرًا، أن الحمض الدهني أوميغا 3، يمكنه أن يقلل من التأثيرات السلبية لجفاف العين، الناجم عن النظر إلى شاشة الحاسوب لفترات طويلة.



وأجرى العلماء دراستهم، التي استمرت 3 أشهر، على مجموعة من 478 شخصًا، تناول خلالها عدد من المشاركين حبوبًا تحتوي على أوميغا 3، مرتين في اليوم، في حين تناول الآخرون حبوبًا تحتوي على زيت الزيتون.

ولاحظ العلماء انخفاض أعراض جفاف العين لدى المشاركين، الذين تناولوا حبوب أوميغا 3، وانخفاض نسبة حدوث الالتهابات الناجمة عن الجفاف، بالإضافة إلى وجود عدد أكبر من الخلايا الكأسية المسؤولة عن ترطيب العين، لدى هؤلاء الأشخاص.

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ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة “Contact Lens & Anterior Eye”.

ويتسبب النظر إلى شاشات الحاسوب لفترات طويلة، في العديد من التأثيرات التي تهدد صحة العين، وتفتح الطريق أمام الإصابة بمشاكل مزمنة.

ومن المشاكل التي تنجم عن استخدام الحاسوب لفترات طويلة، إرهاق العين، وحدوث آلام فيها، والمنطقة المحيطة بها، والشعور بالحرقة والحكة والجفاف، والإحمرار، وعدم وضوح الرؤية، وصعوبة التركيز، والحساسية للضوء، والتهاب الجفن، والصداع.

ويتوجد الحمض الدهني أوميغا 3 في بعض أنواع الأسماك كالتونة والسلمون، بالإضافة إلى بذور الكتان، ونبتة الرجلة، والقرنفل، والسبانخ، وفول الصويا.