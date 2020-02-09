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عادات يومية تجعلك أكثر ذكاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

عادات يومية تجعلك أكثر ذكاء

متابعات_الخليج 365

 في استفتاء إلكتروني وفقا ل موقع "Business Insider" على أبرز العادات اليومية التي يمرّن عبرها الأشخاص دماغهم. نذكر أبرز تلك العادات البسيطة التي تنشّط الذاكرة والمخيّلة والذكاء.

 

جدّد أفكارك

حاول أن تحصر تفكيرك في نحو عشرة مسائل يومية. يمكنك متابعة الأفلام ونقدها أو العمل على حلّ مشكلة تصادفك كل يوم. لا فارق إنما حاول أن تجعل يومك منتجاً ومليئاً بالاهتمامات.

 

اقرأ الجرائد

اطّلع على أبرز الأحداث الإقليمية والدولية عبر تصفّح الجرائد. أن تكون على علم بما يدور حولك يجعلك شريكاً أساسياً في أي نقاش يدور في المساء، مثلاً، ويرفع من مخزونك المعرفي.

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كن محامي

اطرح دوماً أفكاراً مخالفة لما تقرأه في المقالات أو تسمعه من نقاش، وحاول دحضها أو تثبيتها بينك وبين نفسك. هذا التمرين الذاتي يساعدك على التمكن من معلوماتك ويزيد ثقتك بما تعرفه وبقدراتك التحليلية.

 

فصل يومي

اقرأ يومياً فصلاً من كتاب يعالج قضايا آنية بسيكولوجية أو سوسيولوجية لتكون أكثر معرفة بخبايا المواضيع الجديدة. أو اقرأ فصلاً من رواية تساعدك على فهم النفس البشرية ونشط ذاكرتك.

 

استبدل التلفزيون

عوضاً من مشاهدة التلفزيون، اختَر المحطات التثقيفية وتلك الوثائقية. يمكنك مشاهدة الأفلام التاريخية أو ذات الطابع المعلوماتي. اذهب إلى موقع "يوتيوب" إلى محطة "SmarterEverDay" حيث تعرض يومياً فيديوات هامة ومحفّزة على استخدام 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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