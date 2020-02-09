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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف يختلف نوم المرأة عن نوم الرجل ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
وفقا لدراسة جديدة اجرتها جمعية المرأة للابحاث الصحية ، ان هنالك فرق كبير بين الجنسين فيما يخص النوم .
كما اشارت المعطيات الى ان النساء يحتجن الى وقت اطول للخلود للنوم ، كما انهن يسجلن اكبر شعولاا بالنعاس،وهن معرضاتن اكثر للارق،لذلك يقضين وقتا اطول في النوم العميق مقارنة بالرجال ، ولكن لماذا ؟
وقدمت مديرة البرنامج العلمية في الجمعية الدكتورة "مونيكا مالمبالي" الاستنتاجات التي توصل اليها الباحثون : تلعب التغيرات الهرمونية دورا مهما في اضطرابات النةم لدى النساء .
فالنساء أكثر عرضة للأرق أثناء فترة الدورة الشهرية وخلال فترة انقطاع الطمث. متلازمة تململ الساقين (وهي حالة يشعر فيها الشخص برغبة ملحة في تحريك ساقه أو جزء من جسمه للتخلص من شعور غير مريح) أكثر شيوعا لدى النساء الحوامل منها لدى الرجال أو النساء اللواتي لم ينجبن أبدا.
بالنسبة لمرض اختناق النوم (حالة تصيب الشخص أثناء نومه وتؤدي إلى انقطاع وصول الأكسجين إلى الرئتين واختناقه لفترة معينة، ثم يعود التنفس إلى طبيعته من جديد) فإنه عندما يصيب الرجل فعادة ما تكون أعراضه لديه الشخير أو الاستيقاط من النوم وهو يلهث، أما بالنسبة للنساء فإن الأعراض عادة ما تشمل التعب والاكتئاب.
وهذا يعني أنه قد يجري تشخيص المرأة بشكل خاطئ لأن الأطباء لا يدركون الفروق في الأعراض بين الرجل والمرأة، وأن أعراضها تعني أنها مصابة باختناق النوم.
بالنسبة لمشاكل النوم لدى النساء، تقول مالمبالي إننا قد لا نكون نملك الأدوات الملائمة للتعامل معها وعلاجها.
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