ضحايا كورونا في الصين يتجاوز وفيات «سارس» حول العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بكين الأحد، أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 811 شخصاً في الصين، في حصيلة تزيد على تلك التي حصدها وباء سارس في العامين 2002-2003 في العالم أجمع، بينما تخطّى عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في الصين 37 ألفاً.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنّ الوباء أصاب حتى اليوم 37 ألفاً و198 شخصاً في الصين القاريّة (خارج هونغ كونغ وماكاو)، أي ما يزيد على 2600 إصابة جديدة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت أنّ عدد الذين حصد الفيروس أرواحهم في البلاد بلغ 811 شخصاً، مشيرة إلى أنّ الساعات الـ24 الماضية سجّلت وفاة 89 شخصاً، غالبيتهم في هوبي، المقاطعة الواقعة وسط البلاد، والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر كانون الأول/ديسمبر. أما الوفيات الـ8 الجديدة فسجلت في مدن تقع خارج مقاطعة هوبي. وفي العامين 2002-2003، حصدت «المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة» (سارس) التي تنتمي مع فيروس كورونا المستجدّ إلى نفس سلالة الفيروس أرواح 774 شخصاً في العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ عدد الإصابات الجديدة التي تسجّل يومياً في الصين أصبح «في حالة استقرار»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ هذا لا يعني بالضرورة أنّ الوباء تجاوز مرحلة الذروة. وحتى اليوم تأكّدت إصابة أكثر من 320 شخصاً في حوالي ثلاثين دولة ومنطقة.