ماليزيا توسع الحظر على الوافدين من الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسعت ماليزيا الأحد، الحظر على الزوار القادمين من الصين ليشمل إقليمي تشجيانغ وجيانغسو، بعد قرار بكين إغلاق مدن في الإقليمين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 800 شخص.

وفرضت ماليزيا يوم 27 يناير/كانون الثاني، حظراً مؤقتاً على المسافرين القادمين من إقليم هوبي الصيني وعاصمته ووهان بؤرة التفشي. وقالت نائبة رئيس الوزراء وان عزيزة وان إسماعيل، إن القرار يأتي في أعقاب تحرك الصين لتوسيع الإغلاق ليشمل خمس مدن في تشجيانغ ومدينتين في جيانغسو. وقالت وان عزيزة في بيان الأحد "سيتم فرض قيود السفر وفقاً لمنطقة الإغلاق التي تفرضها الحكومة الصينية". وأضافت أنه سيتم فرض القيود على جميع السياح الذين زاروا هوبي وتشجيانغ وجيانغسو بغض النظر عن جنسياتهم". وأبلغت ماليزيا عن 16 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى السبت، غادر اثنان منهما المستشفى بعد شفائهما.