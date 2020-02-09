المجر تفكك شبكة «أخبار كاذبة» عن كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة المجرية، السبت، عن تفكيكها شبكة مواقع إلكترونية احتيالية تبثّ أخباراً كاذبة عن إصابة مواطنين مجريين بفيروس كورونا المستجدّ، ووفاة بعضهم، وذلك بقصد جذب أعداد كبيرة من المتصفّحين، وبالتالي كسب المال.

وقالت الشرطة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنّها أوقفت زوجين يشتبه في أنّهما «أدارا العشرات من المواقع الإخبارية المزوّرة والصفحات على فيسبوك لنشر أخبار كاذبة». ونشرت صورة لأحد هذه المواقع تتضمن خبراً عنوانه «وفاة مجرية عمرها 37 عاماً في بودابست جراء فيروس كورونا على الأرجح». وبحسب البيان، داهمت الشرطة الشبكة، وضبطت عدداً من أجهزة الكومبيوتر. وأكد مسؤول الشرطة أنه لم تسجّل في المجر أيّ إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.