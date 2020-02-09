شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: خطة السلام ستفشل في تحقيق أهدافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على أن جميع إجراءات الاحتلال ضد القدس والمسجد الأقصى والمقدسات باطلة وغير شرعية وغير قانونية.

وشددت الوزارة في تصريح صادر عنها اليوم على أن "خطة السلام" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي لن تستطيع تشريع تدابير الاحتلال وأهدافه ضد المسجد الأقصى المبارك، وأنها ستفشل وستتحطم أمام صمود شعبنا والمواطنين المقدسيين وتمسكهم بحقوقهم.

وقالت "إن دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة وما يسمى بـ"اتحاد منظمات جبل الهيكل" والجمعيات اليهودية الاستيطانية المتطرفة تستغل أي فرصة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك في إطار السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه".

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وأدانت الوزارة ، المخططات الإسرائيلية الهادفة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وتكريس السيادة الإسرائيلية عليه، وقالت: إن نوايا الاحتلال تجاه الأقصى باتت مكشوفة لجميع الأطراف القريبة والبعيدة ولا تحتاج لمزيد من العناء والجهد لإدراكها، وهو ما يتطلب وبشكل عاجل موقفا عربيا وإسلاميا دوليا يُجبر سلطات الاحتلال لكف يدها عن المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت أن دولة فلسطين تواصل تنسيق جهودها وتحركها بهذا الشأن مع المملكة الأردنية الهاشمية وعلى المستويات والأصعدة كافة، لفضح الاستهتار الإسرائيلي بالعالمين العربي والاسلامي وبالمجتمع الدولي وإداناته ومناشداته، والاستخفاف بالشرعية الدولية والأمم المتحدة ومؤسساتها ذات الصلة وقراراتها.