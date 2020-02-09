شكرا لقرائتكم خبر عن قرار إسرائيل بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية عبر الأردن يدخل حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة الفلسطينية طارق أبو لبن إن قرار وزير الدفاع الإسرائيلة نفتالى بينيت بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر، وأضاف أبو لبن - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قرار منع تصدير المنتجات من خضراوات وفواكه وزيت زيتون وتمور سياسي، يأتي ردا على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول الإسرائيلية منذ أشهر.

وأوضح أن قيمة تصدير هذه المنتجات تبلغ سنويا 100 مليون دولار، وتتركز غالبية زراعتها في الأغوار. وتابع "من الممكن استيعاب هذه المنتجات محليا، وهي خسارة ممكن التعامل معها في إطار الصمود والعمل الجماعي، من أجل الحد من تبعاته على كافة الصعد".

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت الأحد الماضى، وقف استيراد المنتجات الزراعية وعصائر الفاكهة والمياه المعدنية من السوق الإسرائيلية. وأعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها ستتخذ الإجراء المناسب، إزاء إعلان وزير الجيش الإسرائيلى نفتالى بينت منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.

وأكد الناطق الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، فى بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن الحكومة ستدرس الخطوة الإسرائيلية ومن ثم ستتخذ الإجراء المناسب ردا على تلك الخطوة.

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يذكر أن الحكومة الفلسطينية،رفضت أكتوبر الماضى، التهديدات الإسرائيلية بـ"العواقب الوخيمة" التى ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، معتبرة التهديدات الإسرائيلية استمرارا لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التى يعتنقها قادة اليمين المتطرف.