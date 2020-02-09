شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد المهدى يبعث برسالة لرئيس الصين: ندعم جهود منع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أن العراق يدعم جميع الجهود لمنع انتشار فايروس كورونا وتوفير العلاج الفعّال للقضاء عليه.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بعث برقية الى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج ورئيس مجلس الدولة رئيس الوزراء لي كه شيانغ، أعرب فيها باسمه ونيابة عن الشعب العراقي عن تضامنه مع الصين قيادة وشعباً في مواجهة فايروس كورونا، مؤكداً ثقته العالية بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة ونجاحها في اتخاذ الإجراءات التي تحدّ من خطره على الشعب الصيني الصديق".

وأضاف أن "العراق يقف مع جمهورية الصين وبقية الدول ومنظمة الصحة الدولية لدعم جهود منع انتشار هذا المرض ولتوفير العلاج الفعّال للقضاء عليه".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال البرقية اعتزازه بالعلاقات العراقية الصينية والرغبة بزيادة التعاون لما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويعزز فرص النمو والازدهار.

دعا النائب العراقى جمال المحمداوي، وزارة الصحة ببلاده إلى ضرورة الإسراع فى توجيه لجان طبية لميناء "أم قصر" بالبصرة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بحق الكوادر الصينيين والفلبينيين والأشخاص القادمين من بكين لتجنب ظهور فيروس "كورونا" الجديد فى العراق.

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وقال المحمداوى ـ فى لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم السبت ـ إن السفن والبواخر القادمة من الصين تدخل إلى ميناء "أم قصر" دون جراء أى فحوصات للتأكد من خلوهم من هذا الفيروس المميت الذى ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضى فى بكين.

وأضاف" إن بعض الدول ترفض دخول هذه البواخر إلى الموانىء لاحتمال نقل الفيروس لأراضيها، مؤكدا أهمية وجود فرق صحية فى كافة المنافذ البحرية العراقية".

وقد عبر رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوى عن استياءه الشديد من رفع صورته مدمجة بعلامة "أكس" خلال احتجاجات المواطنين فى الساحات.