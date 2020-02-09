العراق.. إضراب طلاب رفضا لتكليف علاوي بالحكومة

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

شهدت محافظات جنوب العراق، الأحد، إضرابا طلابيا عن الدوام في المدارس والجامعات، رفضا لتكليف محمد علاوي، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

ووفقا لشهود عيان، فإن طلبة المدارس وجامعة الكوفة في محافظة النجف (جنوب)، أضربوا عن الدوام، وجابوا الشوارع بمسيرات رافضة لتولي محمد علاوي، تشكيل الحكومة الجديدة".

وفي محافظة المثنى، شهدت شوارع مدينة السماوة (عاصمة المحافظة) مسيرات طلابية، أكدت على استمرار الإضراب عن الدوام حتى تحقيق مطالب المحتجين، وأبرزها اختيار المحتجين بساحات الاعتصام لرئيس وزراء، وفقا للمتظاهر محمد الحكيم، في حديث للأناضول.

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وفي محافظة ذي قار، أعلن طلبة الجامعات والمدارس رفضهم لاستئناف الدوام الرسمي، واستمرارهم في الإضراب لحين استجابة الحكومة والأطراف السياسية لمطالبهم.

وقال مزاحم الشلش، أحد ناشطي الحراك المدني في الناصرية للأناضول، إن "الطلبة جابوا شوارع مدينة الناصرية، في مسيرات كبيرة حاملين لافتات ومرددين شعارات ترفض مرشح الأحزاب محمد علاوي، ومطالبين بانتخاب شخصية يتم ترشيحها من قبل ساحات التظاهر حصرا".

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيدا عن التبعية لأحزاب ودول الجوار، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

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