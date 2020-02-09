مستشفى ينبع العام يتحصل على ” سباهي “.. و”تركي الثقفي” يعزف لحن الإبداع بالمستشفى

الخليج - محمد الطيّار

في إنجاز طبي جديد يضاف لسلسلة نجاحاته المتتالية، حصل مستشفى ينبع العام، على شهادة إعادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، حيث تعتبر هذه الدرجة من الدرجات العالية لآلية التقييم المتعارف عليها.

وبهذه المناسبة، رفع مدير مستشفى ينبع العام الأستاذ تركي بن عوده الثقفي ، عن عظيم شكره وتقديره لكل من ساهم في ذلك الإنجاز من كادر إداري وطبي وتمريضي. خاصاً بذلك حاملي الملفات السبعة لكي يصل المستشفى إلى ما وصل إليه من تقييم، حاثاً الجميع مرةً أخرى على بذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، ومن ثم معالي الوزير ومدير عام الشئون الصحية بينبع وبمنطقة المدينة المنورة الرامية للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

وهنأ مدير مستشفى ينبع العام منسوبي المستشفى على ما قاموا به من جهد وتفانٍ في تحقيق هذا الانجاز الذي يعتبر دافعاً للاستمرار في التميز والابداع، مشدداً على ضرورة العمل على تطبيق معايير الجودة والتحسين للخدمات الصحية في المستشفى. وكل الشكر لسعادة مدير عام الشؤن الصحية بينبع, و بالمدينة المنورة ومساعده للخدمات العلاجية ومدير ادارة شؤون المستشفيات على ما قدموه من دعم واهتمام للوصول لهذا المستوى في التقييم والذي له الأثر الكبير على مستوى الاداء بالمستشفى.

يذكر أن وزارة الصحة حرصت من خلال برنامجها هذا على تطبيق المعايير الوطنية للجودة (سباهي) وعلى كل المؤسسات الطبية التابعة لها بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للجميع والتوسع فيها وبالتالي تقليل المخاطر الطبية.