الآسيوي يوصي بـ VAR

صحيفة الخليج الالكترونية رفعت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توصيةً رسميةً إلى إدارة المسابقات في الاتحاد ذاته باعتماد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا 2020.

وكشفت مصادر رسمية عن أن اللجنة، أكدت في توصيتها وفرة العدد المناسب من الحكام الآسيويين المعتمدين من قِبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “IFAB”، الجهة المشرِّعة لقوانين لعبة كرة القدم. وأضافت المصادر نفسها، أنه من المنتظر اعتماد التوصية من إدارة المسابقات، تمهيدًا لرفعها إلى المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري، الذي يدخل ضمن اختصاصاته المصادقة على جميع القرارات الصادرة من اللجان الدائمة والهيئات القضائية العاملة تحت راية الاتحاد الآسيوي.

من جهته، أوضح مصدر رسمي في لجنة الحكام الآسيوية، أنه كان من المفترض تطبيق تقنية “VAR” في نهائي نسخة العام الماضي من دوري الأبطال، لكنَّ إدارة المسابقات لم تعتمدها بسبب ضيق الوقت للتعاقد مع شركة مشغِّلة للتقنية.

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