هجوم على قوة أمريكية – أفغانية مشتركة بشرق أفغانستان

صحيفة الخليج الالكترونية

قال مسؤولون في كابول إن قوات أمريكية وأفغانية تعرضت لهجوم في شرق أفغانستان اليوم السبت وأنهم بدأوا تحقيقات لمعرفة ما إذا كان المهاجمون جنودا أفغانا أم أنهم كانوا يرتدون زي الجيش، وقال الكولونيل سوني ليجيت المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان إن قوة أمريكية أفغانية مشتركة تعرضت لإطلاق نار مباشر أثناء تنفيذها عملية في إقليم ننكرهار.

ولم يذكر المسؤولون عدد المصابين، وقال المتحدث “نقيم الوضع وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بمجرد ورودها”، وقال مبارز خادم المسؤول الأمني الكبير في ننكرهار إن اشتباكات وقعت بين قوات أمريكية وأفغانية وهناك مخاوف من وقوع خسائر بشرية.