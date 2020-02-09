غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت غرفة الرياض عن توفر 155 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص . وشاركت أكثر من شركة في توفير الوظائف للجنسين على اختلاف المسميات الوظيفية ، ومنها شركة صناعات العيسى ، ومحموعة المهيدب ، وشركة أصيل المحدودة ، وغيرها من الشركات . ويمكن الإطلاع على المسميات الوظيفية ، وطريقة التقديم عبر الرابط التالي : هنــــــــــا

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