غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت غرفة الرياض عن توفر 155 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص .
وشاركت أكثر من شركة في توفير الوظائف للجنسين على اختلاف المسميات الوظيفية ، ومنها شركة صناعات العيسى ، ومحموعة المهيدب ، وشركة أصيل المحدودة ، وغيرها من الشركات .
ويمكن الإطلاع على المسميات الوظيفية ، وطريقة التقديم عبر الرابط التالي : هنــــــــــا
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