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صحيفة الخليج الالكترونية
قررت وزارة التعليم احتساب نتيجة الفصل الدراسي للطلاب القادمين من الخارج للمرحلة الابتدائية، منتصف العام الدراسي أو المحولين بين أنظمة التعليم – نجاحًا، وفقا للضوابط المذكورة بالدليل التعليمي، بهدف معالجة أوضاع .
وتتم حاليا البرمجة عن طريق نظام نور، مع تسجيل الطلاب القادمين من الخارج في النظام لهذا الفصل لرصد الدرجات لإجراء المعادلة فور اعتمادها.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» تقرر احتساب نتيجة الفصل الأول لطلاب «الابتدائي» المحولين من الخارج «نجاحا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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