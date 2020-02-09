«التعليم» تقرر احتساب نتيجة الفصل الأول لطلاب «الابتدائي» المحولين من الخارج «نجاحا»

صحيفة الخليج الالكترونية

قررت وزارة التعليم احتساب نتيجة الفصل الدراسي للطلاب القادمين من الخارج للمرحلة الابتدائية، منتصف العام الدراسي أو المحولين بين أنظمة التعليم – نجاحًا، وفقا للضوابط المذكورة بالدليل التعليمي، بهدف معالجة أوضاع .

وتتم حاليا البرمجة عن طريق نظام نور، مع تسجيل الطلاب القادمين من الخارج في النظام لهذا الفصل لرصد الدرجات لإجراء المعادلة فور اعتمادها.