شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع: موجة برد حتى نهاية الأسبوع على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك د. خالد الزعاق إن موسم برد العقارب الذي يشهد موجة باردة بدأ يوم أمس السبت، موضحاً أن موسم العقارب عدد أيامه 39 يوماً جلها معتدل، ولكن لا تخلو من هجمات برد مباغتة.
وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن أولى موجات موسم عقرب السم، معروفة برياح مثيرة للأتربة، وانخفاض درجات الحرارة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.
وتابع أن الموجة الباردة بدأت تتوغل في مناطق الحدود الشمالية وهي عرعر، وطريف وأيضًا تبوك والجوف، فيما تؤثر على منطقتي حائل والقصيم يومي الاثنين والثلاثاء.
وستتأثر منطقة الرياض يومي الاثنين والأربعاء بتلك الحالة التي يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية، لافتًا إلى أن موسم برد العقارب، سيكون بداية التقلبات الجوية والأمراض الموسمية؛ لأنه يمر علينا خلاله أجواء أربعة فصول في لحظة واحدة.
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