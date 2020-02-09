شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» يعلن فتح باب القبول على رتبة «جندي».. موعد ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة لحرس الحدود (رجال) على رتبة (جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على تلك الوظائف بدءاً من اليوم الأحد، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 19 / 6 / 1441هـ على الرابط التالياضغط هنا
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