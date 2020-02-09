«الصحة» تنشر دليلاً كاملاً عن فيروس «كورونا».. أعراض الإصابة وطرق الوقاية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وزارة الصحة مجموعة من التعليمات للوقاية من الإصابة بفيروس” كورونا” الجديد، تتضمن مقاطع فيديو لتعريف المواطنين بالفيروس وأعراضه في حال الإصابة. وأوضحت الوزارة معلومات مهمة عن كيفية الوقاية من عدوى “كورونا” تتمثل في غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند العطس والسعال وطهي اللحوم والبيض جيداً، وتجنب الاتصال المباشر بأي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس. Advertisements للمزيد عن المعلومات عن “كورونا” عبر هذاالرابط

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