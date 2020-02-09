انت الان تتابع بنك بوبيان يشارك برعاية معرض ميكرفير كويت 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وليد الصقعبي

أعلن بنك بوبيان، عن مشاركته ورعايته البلاتينية لمعرض الصناع العالمي "ميكرفير كويت 2020" الذي تنظمه الشركة الكويتية للاستثمار للعام الرابع على التوالي تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك في بأرض المعارض بمشرف خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير الحالي .

وقال المدير في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك وليد الصقعبي ان بوبيان يشارك في هذا الحدث لأول مرة منذ انطلاقه قبل 3 سنوات حرصا منه على دعم المشروعات والفعاليات التى تستهدف شريحة الشباب .

واضاف " يأتي المعرض مواكباً لخطط بنك بوبيان التى تستهدف الشباب مع التركيز على الجوانب التقنية حيث يعتبر البنك الابرز في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية والتى اثبت ريادته فيها على مدار السنوات الاخيرة.

ويهدف المعرض إلى دعم وتعزيز الصناعة الكويتية على أوسع نطاق، حيث يحتض المشاريع المبتكرة للمواطنين وخصوصاً الشباب والعمل على تسليط الضوء عليها أمام متخصصين ومستثمرين وشركات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص خلافاً لإطلاع الجمهور عليها ويحظى عدد كبير منها إلى الرعاية والدعم والدخول في المجال الصناعي أو التجاري فعلياً.

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** شريكا فاعلا

من ناحية اخرى قال الصقعبي إن ما شجع بنك بوبيان ليكون شريكا فاعلا في معرض الصناع هو النجاح الفائق الذي حققه المعرض خلال الأعوام الثلاثة الماضية وما أسفر عنه من ظهور عدد كبير من المشاريع المهمة ذات القيمة المضافة للمجتمع عموما والاقتصاد والصناعة المحلية على وجه الخصوص، لاسيما وأن المعرض يحظى باهتمام عالمي، حيث يتم تنظيمه في أكثر من 80 دولة حول العالم.

واضاف " من هذا المنطلق أتت رعاية ومشاركة بنك بوبيان في هذا الحدث المهم والذي يواكب التطلعات نحو تنفيذ رؤية كويت جديدة رؤية 2035 ، في ضوء استرتيجية البنك للتنمية المجتمعية والتي تركز على دعم مشاريع الشباب الكويتي ".

ووجه الصقعبي الشكر للقائمين على تنظيم المعرض تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح والذي يؤكد مدى الدعم والاهتمام المقدم من الدولة للشباب الكويتي المبدع كما وجه الشكر للشركة الكويتية للاستثمار على احتضانها لمثل هذا الحدث الكبير الذي يقدم كوكبة من المواهب الكويتية والعربية في مختلف المجالات على أرض الكويت لأول مرة على مستوى المنطقة.