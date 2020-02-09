تعرف إلى خطوات إدارة من تتابع عبر "إنستغرام"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، عن إطلاقه طريقة جديدة تمكن المستخدمين من رؤية وإدارة الأشخاص الذين يتابعونهم عبر "إنستغرام"، حيث ستتيح هذه الميزة الوصول السريع والمختصر والسهل لمشاهدة وتعديل الحسابات التي تتابعونها، وفقًا للفئة.
خطوات العمل:
انقروا على زر "متابعة" في صفحتكم الخاصة عبر "إنستغرام".
هناك، ستتمكّنون من الاطلاع على الفئات، بما في ذلك "الأكثر ظهورًا على صفحتكم الأولى عبر "إنستغرام"، و "الأقل تفاعلًا معكم".
في حال لم تعرفوا هذه المعلومة من قبل، في إمكانكم فرز قائمة متابعيكم بحسب الترتيب الزمني من الأحدث ---> الأقدم، أو العكس (مما يمكّنكم من الاطلاع على من تابعكم قبل غيره عبر "إنستغرام"
يمكنك ان تديروا الحسابات التي تتابعونها بسهولة، عبر تغيير حالة المتابعة الخاصة بكم أو النقر على النقاط الثلاث لإدارة الإشعارات أو كتم الحساب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.