"الانتقالي" يمنع قوات حكومية من دخول "عدن"

اليمن/ الخليج 365

أكد مصدران عسكريان يمنيان للأناضول، عودة التوتر جنوبي اليمن؛ بعد منع مسلحي ما يسمى" المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا قوة تابعة للجيش من دخول عدن في وقت متأخر من مساء السبت.

وأوضح المصدران، أن سرية تابعة للدفاع اليمني، ترافقها قوات سعودية حاولتا دخول عدن تنفيذا اتفاق الرياض، إلا أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي (الطرف الثاني في اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة)، تصدت لهذه القوات وأجبرتها على العودة إلى منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين (جنوب).

وقالا أن "قوات الحكومة تجنبت الاشتباك مع مسلحي الانتقالي، وعادت باتجاه منطقة شقرة".

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرات تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، حلقت في منطقة التوتر شرقي عدن دون أن تقوم بأي مساعدة لقوات الحكومة من أجل دخول عدن.

ولم يتسن على الفور الحصول على رد من جانب المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

ورعت السعودية اتفاقا بين الحكومة المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وحددت آلية مزمنة لتنفيذه في غضون شهرين إلا أن الكثير من بنود الاتفاق لم ترى النور حتى الآن وسط اتهامات متبادلة للطرفين بعرقلة التنفيذ.

وشهدت عدن معارك عنيفة مطلع أغسطس/ آب الماضي انتهت بطرد الأخيرة من قبل المجلس الانتقالي المنادي بالانفصال، وسط اتهامات للإمارات بتدبير انقلاب آخر على الحكومة على غرار انقلاب جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا في صنعاء أواخر سبتمبر 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.