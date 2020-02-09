تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة بإدلب

هطاي/ الخليج 365 أرسل الجيش التركي، الأحد، تعزيزات إضافية إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب السورية. ووصلت قافلة تعزيزات جديدة تضم دبابات وذخائر، إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا. وتوجهت القافلة من ريحانلي نحو نقاط المراقبة داخل إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة. ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.

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