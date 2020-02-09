شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة هبوط طائرة اضطرارياً في مطار جدة بسبب عطل فني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية اضطرارياً في مطار جدة بعد إقلاعها بوقت قليل، إثر تعرضها لعطل فني. Advertisements وأوضح الفيديو، الطائرة وهي تهبط بشكل اضطراري، بعدما اتبع قائدها طريقة حرق الوقود لتخفيض وزن الطائرة والتغلب على الخلل الذي أصاب النظام الهيدروليكي، فيما سارعت الفرق المختصة والطارئة داخل المطار إلى مباشرة الواقعة لتفادي وقوع أي إصابات أو خسائر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لحظة هبوط طائرة اضطرارياً في مطار جدة بسبب عطل فني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.