شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتعرّض المملكة لموجة برد قارسة و3 مناطق تسجل درجات حرارة تحت الصفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس أن تصل خلال الساعات المقبلة – بمشيئة الله – كتلة هوائية قارسة البرودة على المملكة ستؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على نطاقات واسعة بشمال المملكة في (طريف – حائل – رفحاء).

ووفقاً لموقع “طقس العرب”، ستنخفض درجات الحرارة بشكل لافت وكبير في اندفاع الكتلة القطبية نحو المملكة، وذلك مع دخول موسم العقارب، والذي يسود فيه الدفء مع تخلل موجات برد مباغتة، مدتها (39) يومًا مقسمة على ثلاثة نجوم، كل نجم يمتد (13) يومًا (الأول السم ‏- الثاني الدم – الثالث الدسم)، ومن المتوقع – بمشيئة الله- أن يشهد منتصف الأسبوع القادم برد السم.

ويُتوقع أن تسجِّل بعض المناطق درجات حرارة قياسية؛ إذ تنخفض درجات الحرارة لمستويات كبيرة، ويُتوقَّع أن تسجل حائل 5 درجات مئوية تحت الصفر، في حين تصل في مدينة طريف لـ6 درجات تحت الصفر، فيما تكون 4 درجات تحت الصفر في رفحاء.