شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُنهي عزل شقيقتين هنديتين.. الفحوصات أثبتت عدم إصابتهما بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة إنهاء عملية العزل الصحي الاحترازي التي أجريت للشقيقتين الهنديتين، اللتين تناقلت وسائل الإعلام خبر خروجهما من الهند إلى المملكة.

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جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة نشرته في حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم (الأحد)، أوضحت فيه أن نتائج الفحص المخبري للشقيقتين، بينت أن الفحص أظهر سلبية العينات، كما أوضحت الوزارة أن إنهاء العزل يأتي نظراً لسلبية العينات ولكونهما خارج الصين لأكثر من 14 يوماً.

وكانت الصحة أوضحت أن حالتي الشقيقتين الهنديتين اللتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي لا تستدعي القلق، حيث إنهما غادرتا الصين في 12 يناير إلى الهند، ومكثتا هناك ما يقارب 21 يوماً وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس، ولا توجد عليهما أي علامات مرضية.

وأكدت في وقت سابق أن دخولهما إلى المملكة بعد مكوثهما خارج الصين لأكثر من 15 يوماً تم بصورة نظامية، إذ يُمنع من كان في الصين خلال 15 يوماً ماضية من دخول المملكة.